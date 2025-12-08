Çorum’da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kadeş Meydanı’nda kurulan stantta acil sağlık araç ve ekipmanları tanıtıldı.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık çalışanları ve UMKE ekipleri katıldı.

Vali Ali Çalgan, meydanda kurulan stantları gezerek, sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar hakkında Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı.

Etkinliğin devamında ani kalp durmalarına karşı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle, yerli mühendislik gücü kullanılarak geliştirilen OED cihazı, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar veriyor, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstleniyor.

Programın devamında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, kentte acil sağlık hizmetlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum’da 4 tanesi doktorlu olmak üzere toplam 41 tane Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verildiğini belirten Zehir, 2025 yılında kentte 5.7 dakika, kırsalda ise 16,4 dakika vakaya ulaşım sağladıklarını ve bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını ifade etti.

Çorum’da bu yıl 7 milyon 79 bin kişinin acilden muayene olduğunu aktaran Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise bu sayının 502 bin 500 olduğunu ancak bunun 2 bin 508’inin kırmızı alan muayenesi olduğunu belirtti.

Zehir ayrıca gereksiz acil çağrılara dikkat çekerek, bu yıl 138 bin 126 kişinin acil sağlık hattını aradığını, bunlardan 61 bin 857’sinin gereksiz çağrı olduğunu kaydederek, gereksiz çağrılar konusunda uyarılarda bulundu.

Son olarak Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazı ile ilgili bilgi veren Zehir; “İlk yardım mevzuatı kapsamında Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanım eğitimleri yetki belgeli olarak eğitim alan herkese verilmektedir. Ambulans gelinceye kadar olay yerinde OED ile gerçekleştirilen ilk yardım müdahaleleri hayatta kalım oranını 3 kat daha artırmaktadır. Bu cihaz bakanlığımızın girişimleri ile yaygınlaştırılacak ve öncelikle yoğun yaşam alanlarından başlayarak halkımızın kullanımına sunulacaktır.” dedi

Zehir, cihazın başta Kadeş Meydanı olmak üzere nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelere yerleştirileceğini söyledi.

Vali Ali Çalgan ise Türkiye’nin sağlıkta geldiği son duruma işaret ederek; “Eskiden yabancı vatandaşlar ülkemize geldiğinde acil birşeyleri varsa ülkelerinden uçak kaldırıldı ve bizde gıpta ile izlerdik. Artık bizim de bir vatandaşımız başka bir ülkede mahsur kaldıysa hemen ülkemize getirebiliyoruz.” Diye konuştu.

Vali Çalgan, sağlık çalışanlarının özverili ve fedakarca bir iş yaptığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı.