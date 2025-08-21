Çorum Belediyesi’nde görev yapan tüm personeli kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif 80 bin 850 TL olurken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın devreye girmesiyle promosyon tutarı 90 bin TL’ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Çorum Belediyesi toplantı salonunda yapılan promosyon ihalesine 7 banka katıldı. 42 ay üzerinden yapılan ihalede en yüksek teklifi 80 bin 850 TL ile Halkbank verdi.

Ancak Başkan Aşgın, çalışanların daha yüksek bir promosyon alabilmesi için Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile bizzat görüşme gerçekleştirdi.

BAŞKAN AŞGIN MÜJDE’Yİ ANKARA’DAN VERDİ

Başkan Aşgın, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ı Ankara’da ziyaret ederek rakamın 83 bin TL nakit + 7 bin TL alışveriş puanı olmak üzere 90 bin TL’ye yükseltilmesi müjdesini verdi.

Başkan Aşgın “Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 TL olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan’ın desteğiyle 90 bin TL’ye (83 bin TL nakit + 7 bin TL alışveriş puanı) çıkarttık. Hemşehrimiz olan Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 bin 393 çalışanımıza hayırlı olsun” dedi. Başkan Aşgın, promosyonların Eylül maaşının ardından hesaplara yatırılacağını açıkladı.

TOPLAM 215 MİLYON 370 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK

Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele toplamda 215 milyon 370 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.