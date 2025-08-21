AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’un yüzyıllık hayali olan hızlı tren ve yük treni çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehrin kalkınma hamlesinde dönüm noktası olacak bu dev yatırımın merkez şantiyesini ziyaret eden Ahlatcı, gelinen aşamayı değerlendirdi.

Devlet Demiryolları Daire Başkan Yardımcısı Kenan Oğul ve Şube Müdürü Necdet Kocaman’dan kapsamlı bilgi alan Ahlatcı, Çorum’un bölgesel ve ulusal ölçekte yeni bir döneme hazırlandığını vurguladı.

Milletvekili Ahlatcı açıklamasında, “Çorum’umuz için asrın yatırımı olan hızlı tren ve yük treni projesi, sadece bir ulaşım hizmeti değil; şehrimizin kaderini değiştirecek stratejik bir adımdır. Yolcu taşımacılığında konforu sağlayacak, sanayimize lojistik güç katacak, üretim ve ihracatta Çorum’u bölgenin merkezi haline getirecektir. Bu proje tamamlandığında Çorum, Türkiye’nin kuzey-güney ticaret hattında en önemli kavşaklardan biri olacaktır” dedi.

Ahlatcı, bu dev hizmetin şehrin gelişmesi, istihdamın artması ve ihracatın büyümesi için yeni bir sayfa açacağını belirterek, “Hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu yatırımın en kısa sürede tamamlanması için gece gündüz demeden süreci takip ediyoruz. Çorum, hak ettiği bu büyük hizmete kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’un gelecek vizyonunu değiştirecek her yatırımda olduğu gibi hızlı tren ve yük treni çalışmalarının da yakın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.