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Petroldeki artış nedeniyle motorinden sonra benzine de kallavi zam geldi. Zam gece yarısı pompaya yansıdı.

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı 1 lira 48 kuruş zam

Petrol fiyatlarındaki artış ve doların 28 lira sınırını aşması nedeniyle benzine gece yarısı 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Böylece benzin 35 lira sınırını aştı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

ÇORUM

Benzin fiyatı: 35.96 TL

Motorin fiyatı: 40.48 TL

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 35.15 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 35.88 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 35.98 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL