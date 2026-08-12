Ankara İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürlüğü emrinde araştırmacı olarak görev yapan hemşehrimiz Elvan Kaya, Muğla AFAD Müdürü olarak görevlendirildi.

Elvan Kaya, 2012 yılında AFAD Müdürü olarak göreve başladı ve 2024 yılına kadar yaklaşık 12 yıl boyunca bu görevi yürüttü.

2024 yılında Çorum AFAD Müdürlüğü görevinden Edirne AFAD Müdürlüğü görevine atanan Kaya, Edirne’deki görev sürecinin ardından Ankara AFAD Müdürlüğü emrine araştırmacı olarak tayin edildi.

Kaya, son olarak Muğla AFAD Müdürü olarak atanarak yeni görevine başladı.