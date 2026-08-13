Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek, Ortaköy yolunun Bağcılar 8. Cadde ve Sanayi 1. Cadde ile kesiştiği yola yaşanan kazalardan ve yoğunluktan dolayı köprü istedi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Muhtar Belli, “Gülabibey ve Mimar Sinan mahallelerimizin ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacağına inandığımız köprü projemiz için önemli bir girişimde bulunduk. Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı’yı TBMM’deki makamında ziyaret ederek, köprü talebimizi kendisine doğrudan ilettik.” dedi.

Söz konusu yola Sanayi Sitesi’ne günlük 2500-3000 civarında aracın giriş-çıkış yaptığını dile getiren ve kazaların her geçen gün arttığını dile getiren Belli, “Yapılmasını talep ettiğimiz köprünün, Gülabibey ve Mimar Sinan mahalleleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağına, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağına ve önemli bir alternatif ulaşım güzergâhı oluşturacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belli, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bölgemizde bulunan sanayi sitemize günlük yaklaşık 2500–3000 araç giriş-çıkışı gerçekleşmektedir. Bu araçların önemli bir bölümü bugün Ata Caddesi, Cemil Bey Caddesi, Küçük Abdullah Caddesi, Bağcılar 4. Cadde ve Cuma Pazarı bölgesinden geçerek sanayi sitemize ulaşmaktadır.

Talep ettiğimiz köprü bağlantısının hayata geçirilmesiyle, sanayi sitesine ulaşan araçların alternatif bir güzergâha yönlendirilmesi ve mevcut caddelerimizdeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması mümkün olacaktır.

Aynı zamanda Mimar Sinan Mahallesi içerisinden geçen Fevzi Çakmak Caddesi’nin trafiğinin de rahatlayacağına inanıyoruz.

Bu nedenle söz konusu köprünün yalnızca iki mahalleyi birbirine bağlayan bir yatırım olmadığını; sanayi sitemizin ulaşımını, bölgedeki trafik akışını ve mahallelerimizin yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek önemli bir ulaşım projesi olduğunu düşünüyoruz.

Bu projenin gerçekleşmesi ile birlikte Gülabibey mahallesinin önemli bir bölümü ile Bahçelievler Kale ve Yavruturna Mahallesi sakinlerinin de Bağcılar 8. Cadde ve Kapaklı 4. cadde güzergahını kullanmasıyla mahallelerimizin ve şehir içi trafiğimizin rahatlamasını ümit ediyoruz.

Talebimizin yalnızca şahsi bir talep olmadığını, bölge halkının ve sanayi esnafımızın ortak ihtiyacı olduğunu Sayın Vekilimize aktardık. Mimar Sinan Mahalle Muhtarımızın da bu konudaki görüşünün bizimle aynı doğrultuda olduğunu belirttik.

Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı, talebimizle yakından ilgilendiğini belirterek, konuyu Karayolları Genel Müdürlüğü ile özellikle görüşeceğini ifade etti.

Biz de bu projenin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gülabibey ve Mimar Sinan mahallelerimizin, sanayi sitemizin ve bölgemizin ulaşımını rahatlatacak bu önemli yatırımın hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şimdiye kadar her zaman yanımızda olan Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı’ya mahallelerimize gösterdiği ilgi, destek ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Köprümüzün bölgemize kazandırılması için kararlıyız.”