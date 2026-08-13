Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık bir hafta önce kene tutunmasının ardından rahatsızlanarak sevk edildiği Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 57 yaşındaki Şenay Tokmak kurtarılamadı.

5 ÇOCUK ANNESİYDİ

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Şenay Tokmak'a (57) bir hafta önce kene tutundu. Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

KİLLİK KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumenin cenazesi dün Killik köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.