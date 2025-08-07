Çorum merkeze bağlı Ahiilyas köyünde bir çiftçi tarlada kalan patateslerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Ahiilyas köyünde çiftçilerle bir araya gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, tüccarların tarlada beğendiği patatesi aldığını, tarlada kalan patateslerin ise ücretsiz olarak halka dağıtılacağını söyledi.

Tahtasız; "Ahiilyas köyünde sabah saatlerinde ziyaret ettiğimiz çiftçimiz tarlada kalan patateslerini Çorumlu hemşehrilerimize ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz Çorum merkeze bağlı Ahiilyas Köyü’ne varmadan yol kenarındaki tarladan kendi ihtiyacı olan patatesleri ücretsiz olarak toplayabilir." dedi