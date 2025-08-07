Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Organize Sanayi Bölgesi'nde dün gece çıkan yangında üretim bölümü tamamen yanan Ersa Tekstil fabrikasında incelemede bulundu.

Fabrika sahibine ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi ileten Tahtasız;

"230 kişinin çalıştığı Ersa Tekstil Fabrikası’nda çıkan yangında can kaybı veya yaralanmanın olmaması hepimizi sevindirmişken, zor şartlarda üretim yapan ve çok sayıda tekstil fabrikasının işçi çıkardığı veya yurt dışına çıktığı bir dönemde Ersa Tekstil fabrikasının üretim bölümünün kullanılamaz hale gelmesi fabrika sahibi için olduğu kadar ülke ekonomisi için de üzüntü verici bir durumdur. Temennimiz bu fabrikanın el birliğiyle bir an önce ayağa kaldırılması ve üretime başlamasıdır. Türkiye’nin önemli üretim üslerinden olan ve Çorum’u ihracatta 13’ncü sıraya taşıyan 200’den fazla fabrikanın bulunduğu Çorum OSB’de ayrı bir itfaiye biriminin olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Fabrikaya sahipleri ve çalışanlar can ve mal güvenlikleri için OSB içerisinde ayrı bir itfaiye birimi kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Öte yandan fabrikaların yapımında yanıcı malzemeler kullanılmasından kaçınılması ve yangına dayanıklı malzemeler kullanılması gerektiği konusunda da talepler mevcut. İhracatta Çorum’un ve ülkemizin yüz akı olan Çorum OSB’deki fabrikalarımızın hiçbir endişeye kapılmadan üretimlerine devam etmesi için maddi manevi tüm tedbirlerin alınması şarttır." ifadelerini kullandı