Osmancık İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda Osmancık'ta bir fabrika ve arsasının icradan satılığa çıktığı duyuruldu.

Cumhuriyet Mahallesi, Taşlı Sokak Mevki, 105 Ada , 15 Parsele kayıtlı taşınmaz tapu kaydında Betonarme Karkas Tek Katlı Çeltik Fabrikası Binası ve Tek Katlı Bekçi Kulübesi ve Arsası vasfındaki taşınmazın muhammen bedeli 15 milyon 999 bin 970 lira olarak belirlendi.

Taşınmaz üzerinde; 2012 yılında inşa edildiği beyan edilen faal durumda çeltik fabrikası ve müştemilatlarının mevcut olduğu, yapıların; elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapıya sahip olduğu raporda belirtildi.

Açık artırma usulü ile yapılacak olan ihalede teklifler 6-13 Ekim tarihleri arasında alınacak.