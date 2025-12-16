Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a bağlı il ve ilçe esnaf odalarının genel sekreterleri 2025 yılının son eğitim toplantısında bir araya geldi.

Geçtiğimiz cumartesi günü ÇESOB’ta gerçekleştirilen toplantıya; Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emel Erdemirci, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çözüm OSGB Temsilcisi Tugay Gökgöz, Birlik Genel Sekreteri Alparslan Göktürk, Birlik Mali Müşaviri Kadir Altıparmak, ÇESOB Başkan Vekili İsmail Ataç, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, il ve ilçe esnaf odası genel sekreterleri ile ÇESOB personelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik olarak oda genel sekreterlerinin eğitimine önem verdiklerini belirterek, eğitim toplantısına katılan kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda genel sekreterlerine teşekkür etti. Önümüzdeki Ocak ayından itibaren esnaf odalarında genel kurul sürecinin başlayacağını hatırlatan Gür, genel kurulların kavgasız, gürültüsüz bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra sırasıyla Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emel Erdemirci yeni çıkan yasa ve yönetmelikler, Birlik Mali Müşaviri Kadir Altıparmak muhasebe ve mali bilançolar, Çözüm OSGB Temsilcisi Tugay Gökgöz ise iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Toplantı, karşılıklı soru ve fikir alışverişi ile eğitime katılan oda genel sekreterlerine sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

