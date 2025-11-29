Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan 121 denetim çerçevesinde, 29 kahvehane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

Toplam 4 bin 083 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 9 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 5 şarjör, 24 adet fişek, 56 adet sentetik ecza hapı, 99 gram bonzai ile 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı
Trafik denetimlerinde ise 2 bin 509 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı