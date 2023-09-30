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Çorum'da bir kişi yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamza E. Dumlupınar 1. Sokak üzerinde yürüdüğü esnada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kendi imkanları ile özel bir hastaneye giden Hamza E. tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bıçaklama olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.