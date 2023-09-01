Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum 'da bir kişi pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Emirhan B. ile Berat Ö. arasında Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak'ta tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Emirhan B, pompalı tüfekle ateş ederek Berat Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan Berat Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.