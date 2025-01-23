Çorum'da son kullanma tarihi, geçmiş ürünleri satan markete ceza kesildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, halkın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla kent genelinde marketlere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor.

Bu kapsamda marketlerde yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçen bazı ürünler tespit edildi.

Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işletmelere yönelik tutanak hazırlandı.

MARKETLERE SIKI DENETİM

Hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması gibi incelemelerde de bulunan ekipler, denetimlerde uygun olmayan ürünleri bulunduran işletmelere gerekli uyarılar yaparak cezai işlem uyguluyor.

Zabıta ekipleri gelen şikâyetler ile de ilgili anlık denetimler gerçekleştiriyor.