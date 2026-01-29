Çorum Belediyesi, bir zincir markete yaptığı denetimde 77 bin lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince bir zincir market şubesinde yapılan denetimde; ambalajı bozulmuş ve yırtılmış 19 adet tavuk ürünü, kasa–reyon fiyatı farklılığı bulunan 2 koli yumurta tespit edildi.

Ekipler işyerine toplam 77 bin 805 TL idari para cezası uyguladı.

Osman Arslan’a promosyon ve Gündüz Bakımevi teşekkürü
Osman Arslan’a promosyon ve Gündüz Bakımevi teşekkürü
İçeriği Görüntüle

Belediyeden yapılan açıklamada; "Zabıta ekiplerimiz, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla marketlerde düzenli ve titiz denetimlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları olumsuzlukları zabıta ekiplerimize ya da 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilir." denildi

Muhabir: Fatih Battar