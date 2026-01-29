Çorum Belediyesi, bir zincir markete yaptığı denetimde 77 bin lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince bir zincir market şubesinde yapılan denetimde; ambalajı bozulmuş ve yırtılmış 19 adet tavuk ürünü, kasa–reyon fiyatı farklılığı bulunan 2 koli yumurta tespit edildi.

Ekipler işyerine toplam 77 bin 805 TL idari para cezası uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Zabıta ekiplerimiz, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla marketlerde düzenli ve titiz denetimlerine devam etmektedir. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları olumsuzlukları zabıta ekiplerimize ya da 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilir." denildi