Çorum'da işadamı Ali İlker Tosun'un sahibi olduğu, ulusal ölçekte güçlü bir marka konumuna ulaşan ve kendi sektöründe lider firmalar arasında yer alan Golonya, yeni üretim tesisini hizmete açtı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesisin açılışına Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Battal, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Golonya, açtığı yeni üretim tesisiyle hem istihdama hem de bölge ekonomisine değer katmayı hedefliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Golonya ile ilgili açılış sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

40 METREKARE DÜKKANDAN FABRİKAYA

“Girişimcilik ve başarı öyküsü. 2011 yılında 40 metrekarelik dükkanda İstanbul’da temelleri atılan, 2013 yılında Çorum’a taşınan Golonya Kozmetik, uluslararası marka olmayı hedefliyor.

Şirketin, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Fabrikada kolonya üretiminin yanında katma değeri yüksek tıbbi aromatik ürünler üretiliyor.

Genç bir girişimci olan Golonya Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun’u ve ekibini kutluyor, başarılar diliyorum.”