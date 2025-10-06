Çorum Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda tüm Çorum halkına hitap edecek modern bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı “Gençlik Parkı” projesi için istişare toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkan yardımcıları ile ilgili teknik personel katıldı.

Toplantıda, projenin mevcut durumu ve değerlendirme süreci ele alındı.

Projenin, 2026 yılında uygulama aşamasına geçmesi hedefleniyor.

20 Dönümlük Alanda Hayata Geçirilecek

“Gençlik Parkı” projesi, Çorum Belediye Başkanlığı binası karşısında bulunan yaklaşık 20.084 metrekarelik belediyeye ait alanda hayata geçirilecek.

Proje ile özellikle gençlerin beklentilerine cevap verebilecek, aynı zamanda her yaştan vatandaşın farklı etkinliklerle faydalanabileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Büyüyen ve gelişen Çorum’a modern, estetik ve fonksiyonel bir yaşam alanı kazandırmayı hedefleyen proje, kentin kültürel kimliğini yansıtacak özgün detaylarla zenginleştirilecek.

Toplam 20 dönümlük alanda uygulanacak proje, birçok işlevsel ve tematik alanı bünyesinde barındıracak. Projede; ışık ve su oyunlarıyla hareketlendirilmiş süs havuzu, gölet alanı, şenlik ve fuar organizasyonları için açık etkinlik alanları, yürüyüş ve dinlenme alanları, gençlere yönelik etkinliklerin düzenlenebileceği gösteri alanı, seyir terasları, çocuk oyun alanları, gençlere özel sportif alanlar, otoparklar ve geniş peyzaj düzenlemeleri yer alacak. Ayrıca Gençlik Kulübü çatısı altında eğitim programları, atölye çalışmaları ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak çok amaçlı yapılar da projede yer alacak.

Başkan Aşgın: “En İyisini Yapmak İçin Çalışıyoruz”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, gençleri merkeze alan bir yaşam alanı hedeflediklerini vurgulayarak, “Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Çorum’a yakışır bir yaşam alanı kazandırmak istiyoruz. Uzun soluklu istişareler ve titiz planlama süreciyle en iyisini yapmak için tüm ekip olarak çalışıyoruz. Amacımız, şehrimize hem görsel hem de işlevsel açıdan değer katacak bir projeyi hayata geçirmek.” dedi.