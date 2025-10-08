Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında bazı cadde, sokaklara ve meydana isim verilmesi kararı görüşülerek karara bağlandı.

Akşemsettin Caddesinin Çevre Yolu ile birleştiği noktadan yeni açılan Çiftlik Pınarı 2. Caddeye kadar olan kısmına Seyit Murat Caddesi isminin verilmesi, Çiftlik Çayırı 2.Caddenin güneybatı istikametine doğru Mandıraevler Caddesi ile Çiftlik Pınarı Caddesi arasında kalan yeni açılan imar yoluna Çiftlik Pınarı 1. Cadde isminin verilmesi, Silmkent 5.Caddeden Silmkent Caddesine kadar kuzeybatı istikametine kadar yeni açılan imar yoluna Silmkent 6. Cadde isminin verilmesi, 15 Temmuz Hürriyet Parkı ve Ayakkabıcılar Arastasının kuzeyi ile Ulu Cami ve Güpür Hamamının güneyinde kalan alana Tarihi Çorum Meydanı isminin verilmesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Osmancık Caddesini birbirine bağlayan imar yolunun 20 metreye çıkartılması nedeniyle bu yol üzerinde bulunan Osmancık 4. Sokak, Üçtutlar 1.Sokak ve Okul 1. Sokakların isimlerinin kaldırılarak Devlet Bahçeli Caddesi isminin verilmesi teklifleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Devlet Bahçeli’nin isminin caddeye verilmesi teklifine Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri tepki gösterdi.