Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret etti.

MHP heyeti ziyarette Cemil Çağlar’a yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Ziyaret esnasında İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Çağlar'a 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle hayırlı olsun dileklerinde bulunulmuş, eğitim camiamıza sundukları başarılı projeler ve katkılar dolayısıyla kendilerine teşekkür edilmiştir.

Değerli il müdürümüze misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunar, kendisine ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.