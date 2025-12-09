CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği soru önergesine cevap geldi.

Bakan Yumaklı'nın imzasıyla yapılan açıklamada, Mecitözü Hıdırlık Göleti'nin inşaatının 2026 yılının ilk aylarında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Gölet inşaatına 2023 yılında başlandığı, projede şu an itibariyle %75'lik bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, 2023 yılında projeye 1.275.749 TL, 2024 yılında 10.209.981 TL, 2025 yılında ise 10.703.371 TL ödenek ayrıldı. 2026 yılı için ayrılacak ödeneklerin ise, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde devam eden Yatırım Programı çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.

Mecitözü ve çevre halkı için büyük öneme sahip olan Hıdırlık Göleti'nin sulama projeleri de tüm sanat yapıları onaylanarak sondaj çalışmaları tamamlanmış durumda. Göletin sulama amaçlı kullanımının 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, konuyla ilgili açıklamasında, projeye verilen sürenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Tahtasız, "Göletin söz verildiği gibi 2026 yılının ilk aylarında tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ederim ve takipçisi olacağımızı belirtiyorum" dedi.

Mecitözü Hıdırlık Göleti'nin tamamlanmasıyla, bölgedeki tarımsal sulama altyapısının önemli ölçüde güçlenmesi ve tarım üretiminin artması bekleniyor.