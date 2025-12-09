Unutulmaya yüz tutmuş kenefi bezinin modern tasarımlarla yeniden yorumlanması ve çeşitli etkinliklerle lise öğrencilerinde kültürel miras farkındalığı oluşturulması amacıyla Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi kapsamında proje hazırlandı.

Öğrenciler proje kapsamında kenefi bezinden tasarımlar yaparken bir söyleşi programda gerçekleştirildi.

Projenin danışman öğretmeni Çağlar Aktürk, kültürel aktarımın önemine dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze kültürün aktarımı büyük önem taşımaktadır. Unutulan ya da unutulmaya yüz tutmuş birçok değerimiz vardır. Bunlardan biri de köklü bir geçmişe sahip İskilip’e ait ‘kenefi bezi’dir. Öğrencilerimiz bu değeri tekrar hatırlatmak için anlamlı etkinliklerle güzel bir farkındalık süreci yürüttüler. Geleneksel bir değerden yola çıkarak modern kıyafetler ve birçok ürün ortaya koydular” dedi.

Proje ekibinde yer alan Belinay Ertuğral, Beril Şahin ve Berra Ceylan tarafından hazırlanan tasarımlar, okulda düzenlenen sergide öğrencilere, öğretmenlere ve ziyaretçilere sunuldu.

Sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerin çalışmalarını dikkat çekici ve başarılı bulduklarını ifade etti.

Çalışmaların, Hitit ve Anadolu kültürünün izlerini taşıyan modern tasarımlarla harmanlanması büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Emre Öztürk, projenin kültürel değerler açısından taşıdığı öneme değinerek, “Köklü bir geçmişi olan okulumuzda öğrencilerimize akademik kazanımların yanı sıra kültürel ve sosyal açıdan birçok değer aktarmaktayız. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarımı noktasında öğrencilerimizin yaptığı bu çalışma çok değerlidir. Danışman öğretmenimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde belirtti.

Proje çalışmaları kapsamında okulda ayrıca “Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” konulu bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yücel katıldı.

Yücel, öğrencilere kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir tasarım anlayışı ve yerel değerlerin modern tasarım süreçlerine aktarılması gibi konularda bilgiler verdi.

İSKİLİP’TE SAHA ARAŞTIRMASI

Proje ekibi öğrencileri, çalışmalar kapsamında İskilip ilçesinde saha araştırması yaptı.

İskilip MYO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen çalışmada Öğr. Gör. Sema Civelek öğrencilere rehberlik etti. Öğrenciler, İskilip halkıyla röportaj yaparak kenefi bezinin tarihi, üretim yöntemleri ve kullanım alanlarına dair bilgiler topladı. Ayrıca İskilip Belediyesi’ne yapılan ziyarette, yürütülen farkındalık çalışmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kenefi bezinin günümüzde dokunmaması ve yalnızca sandıklarda kalan bir değer hâline gelmesinden yola çıkılarak hazırlanan projede, öğrenciler Hitit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tasarım atölyelerine katıldı. Bu süreçte, geleneksel kenefi bezinden Hitit ve Anadolu kültürünü yansıtan modern, kullanışlı kıyafet ve ürünler ortaya koydular.

Atatürk Anadolu Lisesi’nin bu çalışması; hem kültürel mirasın yaşatılması hem de gençlerin yerel değerlere yönelik farkındalık kazanması açısından örnek bir proje olarak dikkat çekti.

