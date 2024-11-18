Ölüm kavşağı olarak anılan İlim Yayma kavşağı çok katlı olarak yeniden düzenlenecek.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 'ölüm kavşağı' olarak anılan İlim Yayma kavşağının çok katlı olarak yeniden düzenleneceğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Çorum'daki yatırımları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette İlim Yayma Cemiyeti Çok Katlı Kavşak projesi, Stadyum-Hastane Kavşağı Geçiş Yoğunluğunun düzenlenmesi, Bayat Şehir İçi Geçiş Yolu ve Kavşak Dahil Yol düzenlenmesi masaya yatırıldı.

Milletvekili Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

Çevreyolu üzerinde bulunan ve şehrin iki yakası arasında önemli bağlantı güzergahı olması ve şehirlerarası yoğunluğu nedeniyle bir çok kazaya sebep olması dolayısıyla halk arasında ölüm kavşağı olarak anılan İlim Yayma kavşağının çok katlı olarak yeniden düzenlenmesi için proje çalışmasına başlanıldığını açıklayan Milletvekili Ahlatcı; "Kavşak geçişi 2 veya 3 açıklıklı köprü olarak geçilerek transit geçiş akıcı ve güvenli olarak sağlanacaktır. Kazalara son verecek yeni düzenleme ile bu güzergahı kullanan Hemşehrilerimizin can güvenliği azami ölçüde sağlanmış olacaktır.

AYNI ŞEKİLDE ŞEHİR TERMİNALİ VE ŞEHİR STADYUMUNUN BULUNDUĞU KAVŞAKTA GEÇİŞ YOĞUNLUĞUNU DÜZENLEYECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENECEKTİR

Sonrasında İlim Yayma kavşağı inşaat çalışmaları ile birlikte bu kavşağımızında çok katlı olarak geçilmesi planlanmıştır.

AHLATCI; BAYAT İLÇEMİZİN İÇERİSİNDEN GEÇEN ŞEHİR GEÇİŞ YOLU VE KAVŞAK DAHİL YOL DÜZENLEMESİ

Bayat İlçemizin içerisinden geçen Şehir Geçişi , kavşak dahil yol düzenlemeleri de Karayollarımız tarafından yapılacak. Bayat İlçemize önemli katkı sağlayacak şehir geçiş yolumuz tamamlandığında Bayatımız var olan güzelliğine bir kat daha güzelleşecektir" diye konuştu.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Ülkemize ve Çorum'umuza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.