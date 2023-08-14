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Bükköy Madencilik, Çorum’da işletmekte olduğu açık kömür ocağında üretim kapasitesini arttırarak yılda 120 bin tona çıkaracak.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Evlik Köyü, Güvercinlik Köyü ve Kargı Köyü mevkilerinde bulunan iki ayrı ruhsat numaralı kömür ocağında kapasite artışı planlanıyor. Madencilik şirketi Çorum’da işletmekte olduğu açık kömür ocağında üretim kapasitesini arttırarak yılda 120 bin tona çıkaracak. Projenin değeri 7 milyon 222 bin TL olarak tahmin ediliyor.

enerjigünlüğü.net'in haberine göre, Bükköy Madencilik Turizm İnşaat Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Kömür Ocağı ve Kırma-Eleme-Paketleme Tesisi ruhsat alanında 20054813 ve 13705 ruhsat numaralı mücavir sahalarda kömür üretiliyor.

Proje kapsamında 20054813 ruhsat numaralı sahadaki ocaktan alınacak kömür cevheri miktarı yılda 30 bin ton arttırılarak 100.000 tona çıkarılacak. 100.000 ton/yıl kömür üretimi için, ocaktan alınacak toplam malzeme miktarı ise; 500.000 ton/yıl olacak. 13705 ruhsat numaralı sahadaki üretim miktarı ise yılda 20 bin ton olarak kalacak. Ayrıca kapasite artışı kapsamda, 20054813 ruhsat nolu sahada kırma-eleme-paketleme tesisi kapasitesi toplam 120.000 ton/yıl olacak.