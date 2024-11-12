Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan tarihi İkiz Konak turizme kazandırılıyor.
Kültür Yolu projesi dahilinde butik otel olarak hizmete sunulması hedeflenen İkiz Konak’ın restorasyon projesi başladı.
Yaklaşık 30 milyona mal olacak projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yüklenci firmadan proje ile ilgili bilgi aldı.
İkiz Konağın 450 günde tamamlanması bekleniyor.
Konağın içerisinde 22 yatak kapasiteli Butik Otel, Leblebi Üretim ve Satış Alanı, Yöresel Kahvehane ve Kahvaltı Salonu bulunacak.
Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini beliren Başkan Aşgın, “Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından "İkiz Konaklar"ı restore ederek şehrimize kazandırıyoruz." dedi