Çorum'un Bayat ilçesine bağlı 8 köyde toplam 19 hazine arazisi ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Çorum Bayat ilçesine bağlı Bayan, Çamlıgüney, Dorukseki, İshaklı, Köpüklü, Kuruçay, Tepekutuğun ve Yoncalı köylerindeki hazine arazileri satışa sunuldu.

SATIŞ İHALESİ 13 HAZİRAN'DA

Muhammen bedelleri 13 bin ile 90 bin lira arasında değişen araziler, 13 Haziran'da Bayat Kaymakamlığı'nda (Milli Emlak Şefliği) açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilecek.