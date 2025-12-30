Çorum, Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Ordu illerine bağlı Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Çorum ve Samsun il/ilçe sınırları içerisinde görev yapacak 14 işçi alımı yapacak.

KPSS ve mülakat şartı aranmazken, ilana Çorum, Tokat, Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop illerinde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecek.

Başvurular 2 Ocak'ta sona erecek.

İşçiler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPIALACAK?

İş Makineleri Yağcısı 2 kişi, Asfalt Üretim Tesisi Operatörü 4 kişi, Marangoz 2 kişi, Oto Boya Ustası 1 kişi, Oto Mekanikeri 3 kişi, Oto Elektrikçisi 1 kişi ve Kazıcı Yükleyici Operatörü 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişi alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.