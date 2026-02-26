Ankara 2. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası seçiminde Yasin Pehlivan Çorum Şube Başkanı seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara 2. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası seçimi hafta sonu Ankara Melike Hatun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mavi ve yeşil listenin yarıştığı seçimde, üyelerin büyük desteğini alan mavi liste açık ara farkla kazandı.

Seçim sonuçlarına göre Yasin Pehlivan, Çorum Şube Başkanı seçilirken; mavi listeden yönetim kuruluna aday olan Mustafa Yıldırım da bölge yönetim kurulu üyeliğine girmeyi başardı.

Yasin Pehlivan ve Mustafa Yıldırım yaptıkları ortak açıklamada şöyle dedi:

“Hiçbir meslektaşımız ötekileştirilmeden, ayrım yapılmadan, görev süremizde korunacak ve birlikleri beraberleri sağlanacaktır. Optisyenlik mesleği kanunları çerçevesinde hareket edilerek, haksız rekabetin önüne geçilecek, göz kliniklerinden optisyenlik müesseselerine hasta yönlendirmelerinin önüne geçilecek, emitasyon gözlük satışlarının önüne en kısa sürede geçilecektir.

En önemli yapacağımız faaliyetlerin başında, okullarda çocuklarımıza göz taraması hususunu bir an önce harekete geçireceğiz. Çorumlu meslektaşlarımıza bizleri firesiz destekleyip göreve getirdikleri için teşekkür eder, saygılarımı sunarız.”