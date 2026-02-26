İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili olarak Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu yazılı bir açıklama yaptı.

Nuri Kuşcu, açıklamasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ziyaret programı kapsamında hangi siyasi partilerin ziyaret edildiğine ilişkin tartışmaların gereksiz olduğu belirtirken, Çorum’un ortak menfaatlerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kuşcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a gerçekleştirdiği ziyaret, şehrimiz adına son derece kıymetli ve anlamlıdır. Sayın Bakan’ın geçmişte Çorum Valiliği görevinde bulunmuş olması, ilimizin sorunlarını, beklentilerini ve potansiyelini yakından bilmesi bakımından önemli bir avantajdır.

Çorum’da görev yaptığı dönemden itibaren hemşehrilerimizle güçlü bir bağ kuran Sayın Bakan’ın, bugün ülkemizin en önemli makamlarından birinde görev alması şehrimiz açısından büyük bir fırsattır. Ayrıca Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ile olan yakın diyaloğu, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir unsurdur.

Bu nedenle Sayın Bakan’ın Çorum ziyareti yalnızca protokol gereği yapılan bir program değil; yıllardır hak ettiği yatırımları yeterince alamadığı düşünülen Çorum için yeni bir dönemin başlangıcı olmalıdır. Uzun yıllar boyunca adeta ‘öksüz evlat’ muamelesi gördüğünü düşündüğümüz şehrimizin artık güçlü bir temsilcisi bulunmaktadır. Nihayet Çorum’un bir bakanı olmuştur.

Öte yandan Sayın Bakan’ın ziyaret programı kapsamında hangi siyasi partileri ziyaret ettiğinin tartışma konusu yapmak gereksizdir. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin olduğu bir ortamda Sayın Bakanın hangi partiyi ziyaret ettiğinin ne önemi var. Bunlarla uğraşmak yerine Çorum’un ortak menfaatlerine odaklanmak gerekmektedir.

Buradan iktidar partisi yetkililerine de çağrımızdır: Artık bir bakanınız da var. Çorum için ortaya çıkan bu önemli fırsatı iyi değerlendirin. Şehrimizin yıllardır beklediği yatırımlar, projeler ve kalkınma hamleleri hızla hayata geçirin.

Bizler, Çorum’un menfaatine olacak her adımı desteklemeye; şehrimizin hak ettiği hizmetleri alması için yapıcı katkı sunmaya devam edeceğiz.”