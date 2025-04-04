Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı 2025 yılı başvuru sonuçları belli oldu.

Çorum’dan Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, desteklenmeye değer bulundu.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 120 okul desteklenecek

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarında öğrencilerin eğitim öğretime devam ederken farklı yöreleri sosyo-kültürel açıdan tanımaları, tarihî ve kültürel miras bilinci kazanmaları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmaları amacıyla başlatılan "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" değerlendirme süreci tamamlandı. Değişim programı kapsamında 120 okul desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi desteklenmeye değer bulunan 120 okul arasında yer aldı.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Koordinatörlüğünde Antalya Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi paydaşlığında mayıs ayı içerisinden itibaren program kapsamında birlikte eğitim öğretim süreçlerinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirecekler.

Öğrenciler Çorum’da toplumsal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin yanında yazar ve şair Mehmet Akif İnan'a yönelik etkinlikler de yapacaklar.