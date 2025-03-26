ORC Araştırma Şirketi 21-24 Mart tarihleri arasında Çorum'da yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara; "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Çorum'da yaklaşık 1300 kişiyle yapılan anket sonucunda AK Parti yüzde 34,5 ile birinci parti çıkarken, CHP yüzde 32.9, MHP 14.8, Yeniden Refah Partisi 4.3, İYİ Parti 2.7, Zafer Partisi 2.6, Büyük Birlik Partisi 2.4, Anahtar Parti 1.4, Yerli ve Milli Parti 1.2, Diğer partiler 2.2 oy aldığı açıklandı.

HEM AK PARTİ'NİN HEM CHP'NİN OYLARI DÜŞTÜ

En son 2024 yılında belediye seçimlerinde Çorum'da MHP ile ittifak yapan AK Parti yüzde 40.55 alırken, CHP ise 36.97 oy almıştı.