AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Hasanpaşa Semt Polikliniğinin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Kaya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Gülabibey Mahallesi'nde bulunan ve Çorumlulara uzun süredir hizmet vermekte olan Hasanpaşa Semt Polikliniğinin yapılan deprem testlerinden olumsuz çıktığını belirtti.

Önce poliklinik binasında güçlendirme çalışması için müracaat edildiğini sonra ise Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden ödenek talep edildiğini kaydeden Kaya, “Ancak Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmede, güçlendirme yapılmasının ekonomik olmayacağına karar verilmiştir. Bu nedenle Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne yeni proje yapımı için ihale yapılması hususunda izin verilmiştir” dedi.

PROJE İHALESİ YAPILDI

Milletvekili Kaya, buna istinaden Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından proje ihalesinin yapıldığını dile getirerek, yeni yapılacak hizmet binasında 8 hekimli Aile Sağlık Merkezi, 8 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı Semt Polikliniği ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Semt Polikliniği ve Fizik Tedavi Ünitesinin yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.