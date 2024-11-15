Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Gazi Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Gazi Sağlık Ocağı ile ilgili gelen şikayetleri de yerinde gören Zehir, binanın eski olması nedeniyle ortaya çıkan sorunların basit tadilatlar ile giderilemeyeceğini ve bu yüzden hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak konforlu, etkin sağlık hizmet sunumu verilebilecek niteliklerde yeni bir hizmet binası için çalışmaların başlandığını duyurdu.

Zehir aynı binada bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi’ni de ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

AİLE HEKİMLERİNİ DİNLEDİ

Zehir ziyaret kapsamında ayrıca Gazi Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimleri ile de bir araya gelerek, son çıkan yönetmelikle ilgili istişare toplantısı yaptı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1 Kasım’da da aile hekimleri yeni yönetmeliği protesto ederek iş bırakma eylemi yapmıştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de Gazi Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, sağlık hizmetlerini güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği konusunda değerlendirmede bulundu.

Zehir’e Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Özgün Pehlivan eşlik etti.