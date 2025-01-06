Çorum’da Kale Mahallesi sakinleri her yağmur yağdığında çamurdan zor geçilen yola çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, Çorum Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle kalenin ön kısmına ve huzur evinin arkasına bırakılan molozların her yağmur yağdığında çamura dönüştüğünü söylüyor.

Kale restorasyonundan çıkan molozların kamyonlarla taşındığını ancak yine de yolda kalan molozların her yağmur yağdığında çamura dönüştüğünü dile getiren belirten mahalle sakinleri, yetkililerden bir çözüm bekliyor.