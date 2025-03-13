Yıkılan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun bulunduğu bölgeye yapılan Spor Temalı Millet Bahçesi daha tamamlanmadan çürümeye başladı.

2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen Milet Bahçesi 3 yıldır tamamlanamıyor, Millet Bahçesi içindeki tesisler ise çürümeye başladı.

BÖLGEDE 3 TANE PARK DAHA VARKEN...

Adil Candemir Parkı, Yunus Emre Parkı ve Piribaba gibi 3 tane büyük parkın bulunduğu bölgede yeni bir park yapılmasına hem kamuoyu hem de vatandaşlar anlam veremezken, oradaki spor sahalarının yıkılması amatör sporu da vurdu.

Çorum Belediyesi şehrin değişik bölgelerine semt sahaları yaptı ancak yapılan semt sahalarının ulaşım, tribün eksikliği, yapılan sahalardaki başıboş köpek sorunu gibi bir çok nedenden dolayı çocukların spordan uzaklaştığı görüldü.

'SORUN MÜTEAHHİT FİRMADAN KAYNAKLANIYOR'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 3 yıldır vatandaşların hizmetine sunulamayan Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nde teknik ekiple incelemelerde bulundu.

Müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlar olduğunu aktaran Aşgın; "En iyisini hak eden şehre en iyisi yapılacak. Net. Takipteyiz. TOKİ marifetiyle yapımı devam eden, TOKİ tarafından proje aşamasında çok fazla emek harcanan, spor temalı oluşuyla benzerlerinden çok farklı ve güzel özelliklere sahip Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi'nde teknik ekibimizle yaptığımız incelemelerde müteahhit firmadan kaynaklanan sorunlar olduğunu tespit ettik. Bu sorunları ivedi bir şekilde TOKİ yetkilileri ve müteahhit firmaya ilettik. En kısa sürede Çorumumuzun kusursuz güzellikte bir millet bahçesine daha kavuşması için takipteyiz." ifadelerini kullandı