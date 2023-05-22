YÜKSEL BASAR

Çorum Belediyesi tarafından Karapürçek mevkisine inşa edilen Türkiye'nin ilk fermantasyon tesisi Biyokütle Enerji Tesisi'nde yılda 8 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor.

Çorum Belediyesi, ayrıca tesiste organik atıklardan yılda 14 milyon 500 bin KW enerji üretiyor.

Biyokütle Enerji Tesisi, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, aynı zamanda belediye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Çorum Biyokütle Enerji Tesisi'nin yüzde 22'si belediye ait. Yapılan anlaşma ile tesisin 15 yıl sonra belediyeye geçeceği ifade ediliyor.