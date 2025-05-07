Millet Bahçesi'ndeki Kadınlar Lokali'nin adı Çorum’u fetheden Melik Ahmet Gazi’nin eşinin ismi olan Gülnüş Banu Sultan oldu.

Çorum Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısı dün yapıldı.

Meclis salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde gündem dışı konuşma yapan Başkan Aşgın, seçim dönemi vaatlerinden olan kadınlar lokalinin Millet Bahçesinde yapıldığını ve açışının 11 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da Anneler Gününde gerçekleştirileceğini belirterek, “Şuan ki sosyal tesislerimiz içinde en büyük ve en güzeli kadınlar lokalimiz oldu. İsmini ise Çorum’u fetheden Melik Ahmet Gazi’nin eşinin ismi olan Gülnüş Banu Sultan olarak belirledik. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın, konuşmasında geçtiğimiz günlerde fiziki saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.