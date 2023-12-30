Arkeologların görüşleri ışığında geleneksel hale gelen “yılın arkeolojik keşifleri” listesinde bu yıl Çorum'da bulunan tablet, 2023 yılının en önemli keşiflerinden seçildi.

Türkiye'de bu yıl birçok önemli arkeolojik keşif yapılırken, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan tablet üzerindeki yeni dil, yılın en büyük üçüncü keşfi seçildi.

İŞTE 2023 YILINDA BULUNAN EN ÖNEMLİ 10 KEŞİF:

1800 YILLIK SU PERİSİ HEYKELİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Bedesten bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nymphe (su perisi) heykeli bulundu.

2 BİN 500 YILLIK ZAR OYUNU

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri’nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden kalma zar oyunu tablası bulundu.

DANS EDEN MUSA HEYKELİ

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarılan Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli korumaya alındı.

ÇANKIRI'DA 8,5 MİLYON YILLIK 100 FOSİL

Çankırı'da temmuz ayında başlayan ve 2023 yılı kazı sezonu çalışmalarının devam ettiği Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde şimdiye kadar 8,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen yaklaşık 100 fosil bulundu.

BÜYÜK İSKENDER’E AİT PORTRE BAŞI

Düzce'de, Konuralp Antik Kenti'nde yapılan kazıda bir portre başı bulundu. Uzmanlar tarfından yapılan incelemede portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu belirlendi.

KARAHANTEPE’DE İNSAN VE HAYVAN HEYKELİ

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri bulundu.

KASTABALA ANTİK KENTİ'NDE TAPINAK KALINTILARI

Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulundu.

GÖBEKLİTEPE'DE BULUNAN YABAN DOMUZU HEYKELİ

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de bulunan ilk boyalı yaban domuzu heykeli, kazı alanında görüntülendi.

1800 YILLIK ZAFER TANRIÇASI HEYKELİ BULUNDU

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti kazılarında yaklaşık 1800 yıllık Zafer Tanrıçası heykeli bulundu.

HEYKEL BAŞLARI

Kütahya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisi tanrılarından 'Eros' ile 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.