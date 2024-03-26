Çorum İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde cadde ve sokak aralarına park eden tır ve kamyon şoförlerini uyardı.

Şehir merkezinde yoğun tır ve kamyon parkının olduğu ve bu durumun hayatı olumsuz etkilediği tespit edildiğini açıklayan Emniyet Müdürlüğü; “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için şehir merkezinde cadde ve sokak aralarına park eden tır ve kamyonlara yönelik, Müdürlüğümüzce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden gerekli idari işlemler yapılacaktır. Tir ve kamyon sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için araçlarını kendilerine edilen park alanlarıma park etmeleri hususu; Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verdi.