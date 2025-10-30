HMK Yapım Sahibi, hemşehrimiz Murat Kuşcu’nun yönetmenliğini yapacağı Gel Teskere: Kasatura filminin oyuncu seçmeleri haftasonu yapılacak.

Murat Kuşçu, seçmelerin Cumartesi ve Pazar günü saat 13.00 ile 19.00 arasında Zafer Çarşısı 2. Kat Numara 171 adresinde yapılacağını söyledi.

Film çekimlerinin Çorum, Samsun ve Amasya’da yapılacağını hatırlatan Kuşçu, “Ünlü oyuncuların da yer alacağı filmde rol almak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu. Yapımcı ekip, her yaştan oyuncuya kapılarını açıyor. Çocuk, genç, yetişkin, kadın ve erkek oyuncu adayları seçmelere katılarak film kadrosunda ana cast ve yardımcı oyuncu olarak yer alma şansı yakalayabilecek” dedi.