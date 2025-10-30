Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilmesi üzerine zincir market şubesi Belediye encümen kararıyla bir gün süreyle faaliyetten men edildi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş esnasında aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri hususunda böyle bir durumla karşılaşmaları halinde alo 153 hattını arayarak ihbarda bulunmaları belirtildi.