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Çekimlerine 1 Ekim itibarıyla İstanbul'da başlanacak ve Çorum'da devam edecek dizi hakkında açıklamalarda bulunan King Casting Yapım sahibi Hakan Çelenk, "Şimdiye kadar izlediğiniz dizileri komple unutun" dedi

"İLK BÖLÜMDEN İTİBAREN İZLEYİCİLERİ EKRAN KARŞISINA KİLİTLEYECEK"

Çelenk; "Toplamda 38 bölümden oluşacak Birgün dizisi için Çelen "BirGün ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran karşısına kilitleyecek bir dizi. 38 bölümlük dizimiz İstanbul'dan başlayıp sonrası tamamen Çorum'da geçecek bir dizimiz. Çekimlerimize 1 Ekim itibarıyla başlıyoruz İstanbul'da." dedi.

Dizi çekimleri öncesi BirGün Dizisi Yapımcısı Hakan Çelenk, Hamit Öztürk, senarist ve yönetmen Hande Özkan ve oyuncuları Dünya Çorumlular Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Kendisinin de Çorumlu olduğunu ve Çorum'da doğup büyüdüğünü anlatan Çelenk;

“Bende bir Çorumluyum ve Çorum’da doğdum büyüdüm. Çorum güzel şehir. Çorumlu olarak Çorum’u tanıtmak adına girdiğim bu yolda ilk olarak Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladım. Çorum ve Çorum’un tarihi ve insanlarını tanıtmak için genel başkanımız ve başkanlarımızla bir takım çalışmalarda bulunduk. Bu yolda yürürken Samsunlu olan değerli ve kıymetli ortağım Hamit Öztürk ile tanıştım. İlk olarak King Casting model ve oyuncu Management Ajansı’nı kurduk çok güzel projelere birlikte imza attık. İnsanlar bizi sevmeye ve güvenmeye başladı. Onların güveni bizi daha da güçlendirdi ve Kıng Yapım firmamızı kurduk. Artık kendi projelerimizi kendimiz çekmeye başladık. İlk olarak kısa filmimizin çekimlerine, klip çekimlerine başladık. Senarist ve Yönetmen Hande Özkan hocamızla tanıştık. Çok güzel bir projesinin olduğunu ve bizle birlikte bu projesini çekmek istediğini söyledi. Gerçekten çok güzel bir proje. Hande Özkan hocamızı da ekibimize katarak, toplantılarımız sonucunda Çorumu ve Çorum insanını dünyaya tanıtmak adına bu projemizi Çorum’da çekme kararı aldık” ifadelerini kullandı.