Çorum’da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla yakalandı.

Torbacılara operasyon!
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, haklarında farklı mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 1-8 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, haklarında kayıp ihbarı bulunan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı