Çorum’da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, haklarında farklı mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 1-8 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan, haklarında kayıp ihbarı bulunan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.
Muhabir: Anadolu Ajansı