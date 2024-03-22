Çorum'un Uğurludağ ilçesinde  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 'Meyve Ağaçlarında Budama Kursu' projesi kapsamında çiftçilere uygulamalı olarak budama eğitimi veriliyor.

EMEP işçilerden destek istedi EMEP işçilerden destek istedi

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince meyve ağaçlarında budama konusunda üreticilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Verilen eğitimle meyve ağaçlarından uzun süre ve kaliteli ürün alabilmek amaçlanıyor ayrıca  meyve ağaçlarının güzel ve kaliteli bir taç oluşturmasını sağlayarak ağaçlardan bol ve kaliteli ürün alabilmesi hedefleniyor. 

Editör: Yüksel Basar