Çorum'un Uğurludağ ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 'Meyve Ağaçlarında Budama Kursu' projesi kapsamında çiftçilere uygulamalı olarak budama eğitimi veriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince meyve ağaçlarında budama konusunda üreticilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Verilen eğitimle meyve ağaçlarından uzun süre ve kaliteli ürün alabilmek amaçlanıyor ayrıca meyve ağaçlarının güzel ve kaliteli bir taç oluşturmasını sağlayarak ağaçlardan bol ve kaliteli ürün alabilmesi hedefleniyor.