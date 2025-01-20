Çorum'un Sungurlu ilçesinde, baharı müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçeğini kış ortasında görenler olayı şaşkınlıkla karşılandı.

Ocak ayında açan çiğdem çiçeği görenleri hayrete düşürdü.

Çiğdem normal şartlarda baharı müjdeleyen çiçek olarak anılırken, Ocak ayına girilmesine rağmen sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile birlikte yalancı bahara kanan çiçek, kışın açarak vatandaşları şaşkına uğrattı.

Çiçeği görür görmez fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaş, genellikle Mart ve Nisan aylarında açması beklenen çiçeğin erkenden görülmesini ilginç olarak nitelendirdi.