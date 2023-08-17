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Çorum’un Sungurlu ilçesinde cinnet geçiren şahıs, karısını ve baldızını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay Hacettepe Mahallesi’nde meydana geldi. S.Ç. adlı zanlı, henüz bilinmeyen nedenden dolayı karısı H.Ç. ve baldızı M.E. ile tartışmaya başladı. T

artışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkeli koca eline geçirdiği bıçak ile karısı ve baldızını bıçakladı.

Evden gelen gürültüleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, Karısı ve baldızını bıçakla yaralayan S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan baldız M.E. burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.