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Çorum’un tanınmış motosiklet tamirhanesi 112 Motor’un sahibi Serdar Gevşek hayatını Seher Dertli ile birleştirdi.

Hüsne-Mehmet Gevşek çiftinin oğlu Serdar, Nermin-Gazi Dertli çiftinin kızı Seher ile dünya evine girdi.

Geçtiğimiz Pazar günü Yıldız Park Düğün Salonunda yapılan düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Çok sayıda motosiklet tutkununun da katıldığı gelin almada, damat Serdar Gevşek, motosiklet ile nefes kesen bir gösteri yaptı. Davetliler ile çevredeki vatandaşlar damadın gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.

HAKİMİYET, genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.