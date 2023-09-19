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Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yaparken çeşitli nedenlerle ayrılanlar yasal haklarını kullanarak başka kurum yada kuruluşlara atanmak istiyor.

Görevden istifa ederek ayrılan uzman çavuşlar haklarını aramak için Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER)’ni kurdular. ATAUZDER Genel Başkanlığına ise Mustafa Gündeşli getirildi.

ATAUZDER Genel Başkanlı Mustafa Gündeşli ve yönetim kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Gündeşli, yaptığı açıklamada, “Bizler, 3269 Sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen kahraman eski uzman çavuşlarız. Ülkemizin güvenliği için en ön saflarda görev yapmış kahraman insanların yaşadığı sorunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış, çeşitli nedenlerle görevini kendi isteğiyle sonlandırmış ve atanamama sorunuyla karşılaşan eski uzman çavuşlar olarak bizler, kamuoyunun desteğini ve ilgisini talep ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar hizmet vermiş olan biz eski uzman çavuşlar, atanma hakkımızı kullanmak ve kamu kurumlarına memur olarak atanabilmek istiyoruz. Ancak referans eksikliği, kota doluluğu ve çeşitli engeller nedeniyle bu hakkımızı kullanamıyoruz. Bu durum, binlerce kişinin yaşadığı bir mağduriyettir ve ailelerimizin geçimini sağlama sorunlarına yol açmaktadır. Bizler, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve vatan savunmasında canını ortaya koymuş, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanlarız. Ancak atanma sorunu nedeniyle işsizlikle ve mağduriyetle karşı karşıyayız. Atanma hakkımızın kullanılmasını ve yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Bu sorunu gidermek için bizlere destek olmanızı ve sesimizi daha geniş kitlelere duyurmanızı rica ediyoruz. Bu konuda kamuoyunun farkındalığını artırmak, yetkililerin dikkatini çekmek ve yaşadığımız sıkıntıları gidermek için desteğiniz çok önemlidir. Bizi görmezden gelmeyin lütfen. Binlerce ailenin bu nedenle yuvası dağıldı, daha fazla yuvalar dağılmasın ve çocukların geleceği kararmasın. Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, Devlet aracılığıyla atama istiyoruz” dedi.