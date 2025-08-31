“Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2026 Ekim ayında yapılması planlanan seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayı Erkan Dalyan ve ekip üyeleri Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı, bu kapsamda Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Belediye’nin öne çıkan projelerinden Kariyer Merkezi’nin faaliyetleri, Çorum’da hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projeleri ve şehrimizi Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biri haline getirecek iş birlikleri üzerine verimli bir görüşme yapıldı. Ayrıca ekibimiz, demografik ve coğrafi yapısı Çorum’a benzeyen dünya şehirlerinden derlenen örnek projeleri paylaşarak, şehrimize kazandırılabilecek sosyal ve ekonomik katkılar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Aşgın, Çorum’un gelişim yolculuğunda ortak aklın ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek heyete teşekkür etti.