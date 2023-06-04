Çorum’da dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Ömer E. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu ile Akkent Mahallesi arasındaki tali yolda bulunan köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile 6 yaşındaki oğlu İsmail Rüzgar E, kendi imkanlarıyla suya gömülen araçtan çıktı.

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Yaralı baba ve oğlu, çevredeki sürücünün yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilde başka kimsenin olmadığını belirledi.

AA